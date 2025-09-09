ºù°æÆüÆà»Ò¡¡½À¤é¤«¥ì¡¼¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ½÷¿À¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò(28)¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ìë18:25¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¡ÊÈë¡Ë¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ºù°æ¡£¡Ö¤ª»þ´Ö¹ç¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö°áÁõ¥¿¥°¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤¬ºù°æ¤Î½ÀÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Æü¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆó¤ÎÏÓ¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ½÷¿À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£