¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÍðÀï¤ò5¡½4¤ÇÀ©¤·¤Æ2°ÌÉâ¾å¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë2È¯¤ÇÂç¶ìÀï¤â
¡¡¡þWÇÕ²¤½£Í½Áª¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ 5¡½4 ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ê2025Ç¯9·î8Æü¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¡Ë
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ²¤½£Í½Áª¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë5¡½4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÊ¶Áè·ã²½¤Ë¤è¤êÃæÎ©ÃÏ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ9¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦ÍðÀï¡£Á°È¾16Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï2¡½2¤Î¸åÈ¾13Ê¬¤ËMF¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢Æ±36Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±42Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¸å¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç4¡½4¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤ËMF¥È¥Ê¥ê¤¬·è¾¡ÅÀ¡£Ç´¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò9¤Ë¿¤Ð¤·¡¢IÁÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎMF¥í¥«¥Æ¥Ã¥ê¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö5ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢4¼ºÅÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£½¢Ç¤2»î¹ç¤Ç2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤â¡Ö²æ¡¹¤Ï¤â¤í¤¹¤®¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¡Ö¾Î»¿¤·¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¼õ¤±¤¿ÂÇ·â¤ÎÁ´¤Æ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿·â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£