»ÒÏ¢¤ì¤Ç£´Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤ÎÉã¿Æ¡¢·Ù»¡¤¬¼Í»¦¡¡»Ò¤É¤â£³¿Í¤ÏÊÝ¸î¡¡£Î£Ú
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎËÌÅç¤Ç£¸Æü¡¢ÇÀ¾ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤¬·Ù»¡¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±Æü¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï£´Ç¯Á°¤«¤éÆ¨Ë´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÃË¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃË¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¿£¹ºÐ¡Á£±£²ºÐ¤Î»Ò¤É¤â£³¿Í¤ÏÌµ»ö¡¢·Ù»¡¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÏÆ±¹ñÁ´ÅÚ¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â£³¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ£²£°£²£±Ç¯£¹·î¤Ë¼ºí©¤·¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤Ã¤¿¤ó»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Ç¯£±£²·î¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¯Åð¤ä½ý³²¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£¸ÆüÌ¤ÌÀ¡£ËÌÅç¤Î¥ï¥¤¥«¥ÈÃÏÊýÀ¾Éô¤Î¥Ô¥ª¥Ô¥ª¡Ê¿Í¸ýÌó£µ£°£°¿Í¡Ë¤Ë¤¢¤ëÇÀ¾ìÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤¬»ÍÎØ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨Áö¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢ÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ù´±£±¿Í¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ÇÆ¬Éô¤ò·â¤¿¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¼Í»¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¿È¸µ¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·Ù»¡¤Ï£¸Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ë£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤âÆ°°÷¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë£²¿Í¤À¤±¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ËÌµ»öÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
²ÈÂ²¤Ï¸ø¶¦ÊüÁ÷£Ò£Î£Ú¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿´¤«¤é°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£