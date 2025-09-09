¥í¡¼¥½¥ó¡¢Ä¹°ú¤¯»Ä½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Õ¥§¥¢¡×·×17¾¦ÉÊ/²áµîºÇ¹â¤Ë½ë¤¤²Æ¤Ë¡Ö¿É¤µ¡×¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¡ÖÆù¡×¤Ê¤É¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥á¥Ë¥å¡¼
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï9·î9Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ž¥Åâ¿É»ÒŽ¥¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ä¥Ô¥ê¿É¥é¡¼Ìý¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÊÛÅöŽ¥¤ª¤Ë¤®¤êŽ¥¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ê¤É·×17ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ï10·îº¢¤Þ¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤µ¤²¹¤¬Â³¤¡¢ÌÔ½ëÆü¤äÇ®ÂÓÌë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¹°ú¤¯»Ä½ë¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÎãÇ¯¤Ï¡¢¤ªËß¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢½©¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é²Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤ê¤¹¤®¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤Ï²Æ¸þ¤±¤Î¾¦Çä¤ò1¥«·î±äÄ¹¡£9·î¤Ç¤â¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤êÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
9·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþŽ¥Âçºê¤ÎËÜ¼Ò¤ÇÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¦ÉÊËÜÉô¥Ç¥ê¥«Ž¥¿ßË¼Éô¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶¡½Âçß·¾¡»Ê»á¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢Ìþ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¥ëÓÏ¹¥¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¡¢¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Õ¥§¥¢¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÌó1¥«·îÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤¿¤ìÌ£¡×(ÀÇ¹þ278±ß)¤Ï¡¢¹ñ»º·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¡¢¹ï¤ß¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤äÆÃÀ½¤¿¤ì¤ò¤¢¤ï¤»¡¢Ç»¸ü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤¿¤ìÌ£¡×
¡Ö»Ý¿É!ËþÊ¢Ç»¸üÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×(ÀÇ¹þ745±ß)¤Ï¡¢¹á¿ÉÎÁ¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥é¡¼Ìý¤¬¸ú¤¤¤¿¾Æ¤ÆÚ¤È»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÂÀÌÍ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×(ÀÇ¹þ697±ß)¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆÚ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÇØ»é¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó ËþÊ¢Ç»¸üÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¤äÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖROLL¥µ¥ó¥É µí¥«¥ë¥Ó¡×(ÀÇ¹þ430±ß)¡¢¡Ö¥Ô¥ê¿É¥é¡¼Ìý¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤À¤ì·Ü¥µ¥é¥À¡×(ÀÇ¹þ297±ß)¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±!¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾Æñ»Ò¡×(ÀÇ¹þ171±ß)¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó ROLL¥µ¥ó¥Éµí¥«¥ë¥Ó
Çä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Èæ10%Áý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÎãÇ¯¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¤Ê¤ÉÄÌÇ¯ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯Îä¤ä¤·ÌÍ¤ÎÈÎÇä¤ò10·î½é½Ü¤´¤í½ªÎ»¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ê¤É·×7ÉÊ¤ò11·î½é½Ü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£