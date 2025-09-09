¡Ö¸í¤Ã¤¿´Ú¹ñÊ¸²½¤òÅÁÇÅ¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¼«¾Î¡¦´Ú¹ñ¹ÊóÀìÌç²È¤¬¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î°û¿©Å¹¤Ë·ãÅÜ¡Ä´Ú¹ñÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ë°°Æü´ú¡©¡Ú²èÁü¡Û
¡Ö´Ú¹ñ¹ÊóÀìÌç²È¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¹ñÆâ¤Î´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ç¡È°°Æü´ú¡É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¶µ¼ø¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¸¶½É¤Î¡Ö°°Æü´ú¥°¥Ã¥º¡×
À¿¿®¡Ê¥½¥ó¥·¥ó¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢Âè2¤ÎÅÔ»Ô¥¯¥ë¥¸¥å¡á¥Ê¥Ý¥«¤ËºÇ¶á¡¢¿·¤·¤¤´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆâÉô¤ËÆüËÜ¼°¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È°°Æü´ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢°°Æü´úÌÏÍÍ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÃåÊª¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î²èÁü¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ºß½»¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Å¹Ì¾¤Ï¡ÈBite me Korea¡É¤Ç¡¢´Ú¹ñ¼°¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Å¹Æâ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬Åµ·¿Åª¤ÊÆüËÜ¼°¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë°°Æü´ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¥½¶µ¼ø¡£
¡Ö´ÚÎ®¤¬Á´À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ï¡¢¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤È¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿Í¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤âÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤À¡£Ãæ¹ñÉ÷¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â´Ö°ã¤Ã¤¿´Ú¹ñ¸ìÉ½µ¤¬Â¿¤¯¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤¬Ãå¼Â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Î¼ç¿Í¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬´ÚÎ®¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾¦Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤«¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿´Ú¹ñÊ¸²½¤òÅÁÇÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤º»ØÅ¦¤·¤ÆÀ§Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º ¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥¥à¥Ñ¥×¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É´Ú¹ñÎÁÍý¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤Ë¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¶µ¼ø¤Ï1974Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î51ºÐ¡£À¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¡Ö´Ú¹ñ¹ÊóÀìÌç²È¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤ä²Î¼ê¥½¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¡¢½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ë¥ß¡¢MONSTA X¤Î¥·¥ç¥Ì¡¢²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥®¥å¥ê¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆÈÅç¡ÊÃÝÅç¤Î´Ú¹ñ¸Æ¾Î¡Ë¤ä´Ú¹ñÊ¸²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼çÅª¤Ê¹Êó³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£