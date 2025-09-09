NiziU¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿µ¬ÌÏ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡ª¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤Ê¤É¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤òºî¤ê¾å¤²¤ë
JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤ÎÆüËÜ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ûÍ×¤·¤«¤Ê¤¤¡×NiziU¡¢Âç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤È½¸¹ç¼Ì¿¿
µî¤ë9·î6¡Á7Æü¡¢NiziU¤ÏÅìµþ¡¦ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì¤É¤ê¡¼¤à¥Û¡¼¥ë¤Ç¿·¤·¤¤¥Ä¥¢¡¼¡ÖNiziU Live With U 2025¡ÈNEW EMOTION¡§Face to Face¡É¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ21ÅÔ»Ô¡¢23²ñ¾ì¤Ç32¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿µ¬ÌÏ¤À¡£³«ºÅÈ¯É½¸å¡¢ÆüËÜ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï4th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBlue Moon¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤´¶¾ð¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¤ë11·î19Æü¡¢NiziU¤ÏÌó2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
Æ±Æü¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»öÁ°¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø±éÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ë¶Ê¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÊÔ¶Ê¤·¤ÆÈäÏª¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î6Æü¤ËÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØWhat if -Japanese ver.¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE LINE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬NiziU¤ÈÈ´·²¤Ë¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÍ×Ë¾¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ´ÑµÒ¤È¤µ¤é¤Ë¶á¤¯¤Ç»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¸ø±é¤ÎÉûÂê¡ÖFace to Face¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤È¤ÎÊªÍýÅªµ÷Î¥¤Þ¤Ç½Ì¤á¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢11·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢NiziU¤Î3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¤Ï11·î19Æü¤ËÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
