ATEEZ¡¢¥¢¥¸¥¢¡õ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½éË¬Ìä¤ÎÅÔ»Ô¤â
ATEEZ¤¬¥¢¥¸¥¢¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿
½êÂ°»öÌ³½êKQ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï9·î8¸á¸å6»þ¤Ë¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖIN YOUR FANTASY¡×¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸ø±é¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ATEEZ¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ê31Æü¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê2·î22Æü¡Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê3·î3Æü¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê6Æü¡Ë¡¢¥Þ¥Ë¥é¡Ê14Æü¡Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ê22Æü¡Ë¡¢¥Þ¥«¥ª¡Ê28Æü¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê4·î4Æü¡Ë¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖIN YOUR FANTASY¡×¤ÇÈà¤é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¦¥Þ¥«¥ª¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤´Ö¸ø±é¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁá¤¯¤âÇ®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ATEEZ¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó4¤«·î¤Ç³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖThe Expedition Tour¡×¤Ç¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤È¥·¥É¥Ë¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó6Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆË¬¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢ËÌÊÆ12ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖIN YOUR FANTASY¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤Ã¤¿ATEEZ¤Ï¡¢9·î13Æü¡Á15Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢20Æü¡Á21Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¢10·î22Æü¡Á23Æü¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Ç¤â¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¥Ä¥¢¡¼¡ÖIN YOUR FANTASY¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈäÏª¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¸¸ÁÛÅª¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬¿·¤¿¤Ë·èÄê¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ATEEZ¤Ï¡¢9·î17Æü¤ËÆüËÜ2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAshes to Light¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
