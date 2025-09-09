Á´Ä¹4.1m¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ë Ä¾4¡ÜMTÅëºÜ¡ª ¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖS-FR Racing¡×¤ËÇ®Ë¾¤ÎÀ¼
¥È¥è¥¿¡ÖS-FR¡×¤ËºÆÉ¾²Á¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡2015Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖS-FR¡×¤¬¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¤Ê¹½À®¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê44Ëç¡Ë
¡¡S-FR¤Ï¡¢»ÔÈÎ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡S-FR¤Ï¡¢»ÔÈÎ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3900mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1320mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2480mm¡£5¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¾è°÷¤Ï4¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼ÄøÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ä±ß·Á¤ÎÅô²ÐÎà¡¢Âç¤¤ÊÂÊ±ß·Á¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡S-FR¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î2016Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢S-FR¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖS-FR Racing Concept¡×¤¬Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤ÏTOYOTA GAZOO Racing¤¬Ã´Åö¡£CFRP¡ÊÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ËÀ½¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥«¥Ê¡¼¥É¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤âÊÒÂ¦20mm¤º¤Ä³ÈÉý¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ´Ä¹4100mm¡ßÁ´Éý1735mm¡ßÁ´¹â1270mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢¼Ö¹â¤Ï50mm¥À¥¦¥ó¡£S-FR¤Î°¦ÕÈ¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤é¤·¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡S-FR¤ª¤è¤ÓS-FR Racing Concept¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÈó¾ï¤ËÇ®¤¯¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¼Ö¡×¡Ö»ÔÈÎ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¸ÄÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Î³«ºÅ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸«¤»¤¿S-FR¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤1Âæ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£