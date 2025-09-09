¡ÖÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤ë¤Ê¡ª¡× °ñ¾ë¸©·Ù¤¬¡È°ÛÎã¡É¤ÎÅê¹Æ¡ª °ìÈ¯¡ÖÌÈ¼è¡×¡ß·ç³Ê¡È4Ç¯¡É¤Î¡Ö½Å¤¤½èÊ¬¤¬Íè¤Þ¤¹¡ª¡×·Ù¹ð¡ª Ä¶°¼Á¡¦Èó¿ÍÆ»Åª¤Ê¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡×È¯À¸¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿¤é¡ÖÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï2025Ç¯9·î2Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»¡ÖÂ¿½ÅÄÉÆÍ»ö¸Î¡×È¯À¸¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè72¾ò¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ä¤¿¤È¤¤Ï¡¢Åö³º¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë·¸¤ë¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¼Ô¤½¤ÎÂ¾¤Î¾èÌ³°÷¡Ê°Ê²¼¤³¤ÎÀá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö±¿Å¾¼ÔÅù¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¤Æ¡¢Éé½ý¼Ô¤òµß¸î¤·¡¢Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë´í¸±¤òËÉ»ß¤¹¤ëÅùÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢µßµÞ¼Ö¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±þµÞ½èÃÖ¤ò»Ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°³ÑÄä»ßÈÄ¤äÈ¯±ìÅû¤ò»È¤¤¡¢¸åÂ³¼Ö¤ä¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤¤¤Þ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ç¿Þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö·Ù»¡¤Ø¤Î110ÈÖÄÌÊó¡×¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡ÖÃ±ÆÈ»ö¸Î¡×¤Ç¤âÊó¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ë¹Ô°Ù¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤È¤¤¤¦»úÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í¤òíà¤¤¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Æ°¼ÖÆ±»Î¤Î»ö¸Î¤ÇÁê¼ê¤¬¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤â»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¡×¤ÎÁí¾Î¤¬°ÕÌ£¹ç¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡ÖÅö¤ÆÆ¨¤²¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Ï²¿¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ä¡Ö¼¡¤Î»ö¸Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â°¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤±¤¬¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¶ò¹Ô¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤Î½èÃÖ¤â¤»¤º¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ËÈóÆ»ÆÁÅª¤Ç¡¢ÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢»ö¸Î¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÆÆ¤Ê¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÂÐ½è¼¡Âè¤Ç½õ¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢²¿¤â¤»¤ºÊüÃÖ¤¹¤ë¤È»àË´¤·¤¿¤ê¡¢½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤±¤¬¿Í¤òµß½õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡117¾ò¤Ç¤ÏÈ³Â§¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤·¤Æ°ãÈ¿ÅÀ¿ô35ÅÀ¡¢5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤¤È³Â§¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ°ñ¾ë¸©·Ù¤Îº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡¢¾ïÁí»ÔÆâ¤Ç½Å½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¸©·Ù¤ÏÁÜºº¤òÂ³¤±¡¢¤³¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò¸¡µó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Á´¼£2½µ´Ö¤ÎÉé½ý¤òÄÉ¤ï¤»¤¿¡×»ö¸Î¤ò°ìÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¤·¤¯»ö¸Î½èÍý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬ÅÀ¿ô¤Ï¡Ö5ÅÀ¡×¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¤¬¡¢µß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢5ÅÀ¤Ë¡Ö35ÅÀ¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂ¨ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¡Ê°ìÈ¯ÌÈ¼è¡Ë¤Ç¡¢¤«¤Ä¡Ö·ç³Ê´ü´Ö4Ç¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ç³Ê´ü´Ö¤È¤Ï¡Ö4Ç¯´Ö¤ÏÌÈµö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÌÈµöÄä»ß°Ê¾å¤Î°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¡ÖÁ°Îò¡×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¡¢Á°Îò¤¬¤¢¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë·ç³Ê´ü´Ö¤Ï±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤Ï°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤ÏÅê¹Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¡Ú¤Ò¤Æ¨¤²¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡ª¡Û¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²èÁü¤Ç¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¤Ï½Å¤¤½èÊ¬¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖ»ú¤Ç°ÛÎã¤Î¶¯Ä´¡£
¡¡Åê¹ÆÊ¸¤Ë¤â¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âº¤¤¿ÍÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡ÈÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¡×¤È¡¢¸ìÈø¤ò¶¯¤á¤ÆÈ¯¿®¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿Êý¤â110ÈÖÄÌÊó¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡2009Ç¯6·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢°¼Á¡¦´í¸±¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼è¾Ã¤·¸å¤Î·ç³Ê´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¡¢¾å¸Â¤¬ºÇÄ¹10Ç¯¤Ë±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö°¼Á¡¦´í¸±¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ïµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤Ò¤Æ¨¤²¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Î½èÊ¬¤â¸·³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç°ãÈ¿ÅÀ¿ô23ÅÀ¡¢·ç³Ê2Ç¯ÁêÅö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²þÀµ¤Ç35ÅÀ¡¢·ç³Ê3Ç¯ÁêÅö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£