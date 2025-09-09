Apple¤¬ÆüËÜ»þ´Ö9·î10Æü2»þ¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤Þ¤È¤á¡¢Ä¶Çö·¿¤ÎiPhone 17 Air¤ä3¼ï¤Î¿··¿Apple Watch¡õAirPods Pro 3¤Ê¤É
2025Ç¯9·î10Æü2»þ¤«¤é¡¢Apple¤¬¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿··¿iPhone¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏiPhone 17¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º
2025Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯Ä¶Çö·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎiPhone 17 Air¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 17 Air¤Ï6.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤A19¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£Ä¶Çö·¿Àß·×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 17¤Ï24¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ProMotion¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¾ï»þÉ½¼¨¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
iPhone 17 Pro¤ª¤è¤ÓiPhone 17 Pro Max¤Ï¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤A19 Pro¥Á¥Ã¥×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï24¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤Ï48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎË¾±ó¥«¥á¥é¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 17 Pro Max¤ÏiPhone 17 Pro¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏiPhone 17 Pro Max¤Î¤ß¤¬12GB¤ÎRAM¤òÅëºÜ¤·¡¢ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÂ¾¥â¥Ç¥ë¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òApple´ØÏ¢¤Î¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ß¥ó¥Á¡¼¡¦¥¯¥ª»á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢iPhone 17 Pro¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾åÉô¤Ë¤¢¤ëDynamic Island¤¬ºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¸»¤ÏiPhone¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÀ½Â¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Dynamic Island¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏºÆÀß·×¤Ë¤è¤ê2cm(iPhone 16)¤«¤éÌó1.5cm¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¡Apple Watch
Apple Watch¤Ï2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Apple Watch Series 10¤Ç¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëApple Watch Series 11¤Ï¡¢¤è¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È9to5Mac¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤ê¹âÂ®¤ÊS¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥Ã¥×¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë5GÂÐ±þ¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥µ¥¤¥º¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Apple Watch Ultra¤Ï¡¢ÅÐ¾ì°ÊÍèÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëApple Watch Ultra 3¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î³ÈÂç¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î410¡ß502¥Ô¥¯¥»¥ë¤«¤é422¡ß514¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÆ±¤¸¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ù¥¼¥ë¤¬¼ã´³¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç·÷³°¤Ç¤âÄÌ¿®¤¬¹Ô¤¨¤ë±ÒÀ±ÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch Ultra 3¤ª¤è¤ÓApple Watch Series 11¤Ë¤Ï·ì°µÂ¬Äêµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎApple Watch SE¤Ë¤âÂè3À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏãþÂÎ¤¬¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âApple Watch Series 7¡Á9¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡AirPods Pro 3
Apple¤ÏAirPods Pro 3¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AirPods Pro 3¤Ç¤Ï¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤¿H3¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢±¿Æ°Ãæ¤Ë¤â¿´Çï¿ô¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´Çï¿ôÂ¬Äê¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÏÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀÅÅÅÍÆÎÌ¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Apple¤ÏÍî¤È¤·Êª¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤ÎAirTag¤äApple TV 4K¡¢HomePod mini¡¢Apple Vision Pro¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È9to5Mac¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Apple¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î9·î10Æü2»þ¤«¤éYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GIGAZINE¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òµ»ö²½Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢X¤äFacebook¤Ê¤É¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈºÇ¿·¾ðÊó¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Æþ¼ê¤Ç¤¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£