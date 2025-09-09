ÉñÂæ¡Ö¥í¥Ü¥³¥©¥©¥©¥ó¡ª-ROBOT COOONTEST!-¡×¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È·èÄê¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡¢¡È¹âÀìÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¹âÀì¥í¥Ü¥³¥ó¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¡Ö¥í¥Ü¥³¥©¥©¥©¥ó¡ª-ROBOT COOONTEST!-¡×¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°æ¾å¥Æ¥Æ¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÃ´¤¦ÉñÂæºîÉÊ¡£
¡¡Àè¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖÌµÂÌ¤Ê»ö¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹âÀìÀ¸¡¦Àµ²¬¾é¶îÏº¡Ê¤Þ¤µ¤ª¤« ¤¸¤ç¤¦¤¯¤í¤¦¡ËÌò¤Îºû¿¹Íµµ®¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÂç¹¥¤¾¯½÷¤Ç¡¢ÃË»Ò¤è¤ê¤â¤ª²½¤±¤äUFO¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÉ÷´ÖÀ¾¹âÀìÀ¸¡¦µ×ÊÆÅÄ¸¦¡Ê¤¯¤á¤À ¤È¤®¡ËÌò¤ÎÇµÌÚºä46Ž¥4´üÀ¸¡¢º´Æ£Íþ²Ì¤Î2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ê½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¹»¤ËÄÌ¤¦¥í¥Ü¥³¥óÉô¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¡¢¾é¶îÏº¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¹âÉÍ¥µ¥È¥ë¡Ê¤¿¤«¤Ï¤Þ ¤µ¤È¤ë¡ËÌò¤ËÍëÂÀ¡¢¾é¶îÏº¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸É÷´ÖÀ¾¹âÀì¤Î¥í¥Ü¥³¥óÉô°÷¤ÇÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë½÷»Ò¡¦¾®ÌºÀÄÍÕ¡Ê¤ª¤°¤é ¤¢¤ª¤Ð¡ËÌò¤Ë»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¥í¥Ü¥³¥óÉôÉôÄ¹¤ÎÄ»±©¼ù¡Ê¤È¤Ð ¤¤¤Ä¤¡ËÌò¤Ëº´Æ£Í§Í´¡¢¥í¥Ü¥³¥óÉô¤¤Ã¤Æ¤Î½¨ºÍ¡¢ÂôÅÄÉñÀÐ¡Ê¤µ¤ï¤À ¤Þ¤µ¤È¡ËÌò¤ËÃçÅÄÇî´î¡£¤½¤·¤ÆÉ÷´ÖÀ¾¹âÀì¥í¥Ü¥³¥óÉô¸ÜÌä¤Î¶µ»Õ¡¢ÀÐºêÂî¡Ê¤¤¤·¤¶¤ ¤¹¤°¤ë¡ËÌò¤ËFUJIWARA¤Î¸¶À¾¹§¹¬¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤òºÌ¤ê¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê»Ñ¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥í¥Ü¥³¥ó¡×¤òÂêºà¤ËÉÁ¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÀÄ½Õ·²Áü·à¤¬¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡£