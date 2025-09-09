¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÚÃ¦ÎÏ¥âー¥É¡Û»ô¤¤¼ç¤Î¥Ò¥¶¤ÇÌ²µ¤¤ÈÆ®¤¦¸¤¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¿²¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥À¥¦¥ó¤òÃå¤¿¤é¿çËâ¤¬¡Ä°¦¸¤¤Î¥¦¥È¥¦¥È´é¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í
¤Õ¤ï¥Ñ¥Ñ🧸(@Fuwanopapa)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÏÈó¾ï¤Ë°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°¦¸¤¤¿¤Á¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
©Fuwanopapa
¤¢~¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿🧸( ¯꒳¯ )ᐝ
¤¢¤Ã¤¿¤«¤½¤¦¤Ê¥À¥¦¥ó¤òÃå¤¿¤Õ¤ï¤Á¤ã¤ó¡£²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì²¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤😍💕¥À¥¦¥ó¤ËËä¤â¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í🥰¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤È¤¦¤È´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¡¢¥Ø¥½Å·¥³ー¥®ー¤Ë1.7Ëü¤¤¤¤¤Í
¤³¤Þ¤Á@ºÌ(@komachiaya_)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÉÛ¤Î¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤Á¤â¤Á´¶¡¢¥½¥Õ¥¡ー¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÎ¥¤ì¤¬¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ìÅÙºÂ¤ë¤È¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢²£¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë»È¤¦¤È¤â¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤³¤Þ¤Á@ºÌ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¥³ー¥®ー¤Î¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾ø¤·¥Áー¥º¥±ー¥¥Ñ¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤«¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤½¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©
©komachiaya_
°ì½Ö¡¢¤¦¤Á¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¤Ã¤±¡©¤Ã¤ÆÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë
¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤Ê¤«¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¡£Ìþ¤·¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ê¥Áー¥º¥±ー¥»È¤¤¡×¡Ö¥¹ー¥Ôー¡¢¥¹ー¥Ôー¤Ã¤Æ¿²Â©¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤½¤ì¡ÄÈ¿Â§¤ä¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¤¬¼«Âð¤Ç°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ç¡¢º£Æü¤â¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
°¦¸¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¡ÖÊ¬ÉÛ¿Þ¡×¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í
¥Ú¥³´Ý(@pekotaro930)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°¦¤ª¤·¤µ¤«¤é¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©°¦¸¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ï¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ú¥³´Ý¤µ¤ó¤Ï¼Æ¸¤¤ÎÂÎÃæ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¡¢Éô°Ì¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬ÉÛ¿Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊ¬ÉÛ¿Þ¤È¤Ï¡Ä¡©
©pekotaro930
Ìµ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È
¸«»ö¤Ê¤Ë¤ª¤¤Ê¬ÉÛ¿Þ¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¤¸¤å¤¦¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¥¯¥ó¥¯¥óÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Ú¥³´Ý¤µ¤ó¤È¡¢ÓÌ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÃã¡¹´Ý¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãã¡¹´Ý¤¯¤ó¤Î¤Ë¤ª¤¤Ê¬ÉÛ¿Þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤Î¤Ë¤ª¤¤¤«¤¤¤Ç¤â°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ï¤«¤ëー¡ª¡×¡Ö¥É¥Ö¤ÇÊ¢¶ÚÊø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤ª¤¤Ê¬ÉÛ¿Þ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë