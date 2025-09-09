»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¤è¤ê»Ò°é¤ÆÈÖÁÈ¤¬¹¥¤­¤Ê¾®3¡¢ÍýÍ³¤Ë3Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤¦¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ú¤ó¤¿¤Ö(@pentabutabu)¤µ¤ó¤Î¾®3¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿»Ò°é¤ÆÈÖÁÈ¤¬¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤Þ¤µ¤«¤Î±þ¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤½¤¦¡£X¤Ç¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£

»Ò¤É¤â¤Î´¶³Ð¤¬Âç¿Í¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤

»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î´¶À­¤ä´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¸ý¤ò¶´¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤Ú¤ó¤¿¤Ö(@pentabutabu)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®3¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¹¥¤­¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£

¾®3¤Î¤à¤¹¤³¤¯¤ó¡¢NHK¶µ°é¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö»Ò°é¤ÆÈÖÁÈ¡×¤¬¤Ê¤¼¤«Âç¹¥¤­¤Ç¡£

ËÍ¡Ö¤³¤ìÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¡Ä¡©¡×
¤à¤¹¤³¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢¤Ü¤¯¤¬¤®¤ãー¡ª¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿ÍýÍ³¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ë¡×
ËÍ¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤ë¡×
¤à¤¹¤³¡Ö¤¢¤È³ØÆ¸¤Ç¾®¤µ¤¤»Ò¤È²ñ¤¦¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤ë¡×
ËÍ¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤ë¡×

»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¤è¤ê¤âÂç¿Í¸þ¤±¤Î»Ò°é¤ÆÈÖÁÈ¤¬¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦¤Ú¤ó¤¿¤Ö¤µ¤ó¤Î¾®3¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¶Ã¤­¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¾®1¤Î¤È¤­¤«¤é¡¢³Ø½¬»¨»ï¤Î°ìÈÖ¤¦¤·¤í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤Î¥Úー¥¸¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤È°ã¤Ã¤Æ¿¶¤ê²¾Ì¾¤¬Ìµ¤¤¤Î¤ÇÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡£ÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ä¡Ö¤¦¤Á¤Î4ºÐ¤â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: ¤³¤Ó¤È

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë