¹ñÊõ¤À¤í¡ª¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡õÀÄ»³¹ä¾»¤é¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ÙÉÁ¤È¿¶ÁÂ³¤¯¡ÖÂÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÏ¢ºÜ½é´ü¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ÙÏ¢ºÜ55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤ÆµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄ»³¹ä¾»¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥é¥à¤Á¤ã¤ó2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¹â¶¶»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¹¥Êª¤Î¤É¤é¾Æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Î¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖÎ±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎ±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¡´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤É¤³¤«¤·¤éÏ¢ºÜ½é´ü¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹ñÊõ¤À¤í¡ª¡×¤Ê¤É´¿´î¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£´ñÀ×¤Î°ìËç¤Ë¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤ÎºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡ª¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤è¤ê¾®ÊÁ¤Ê¤Î¤Í¡ª¡×¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ËÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¸¤ï¤ë¡×¡Ö¥É¥é¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡©£÷¡×¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¥³¥Ê¥ó¤ÎÊý¤¬¿ÈÄ¹Äã¤¤¤«¤é¤³¤Î¹½¿Þ¤Ê¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¥¤¥é¥¹¥È¤â¤¢¤ê¡¢È¿¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥é¥à¤Á¤ã¤ó2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¹â¶¶»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¹¥Êª¤Î¤É¤é¾Æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Î¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖÎ±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎ±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¡´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤É¤³¤«¤·¤éÏ¢ºÜ½é´ü¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹ñÊõ¤À¤í¡ª¡×¤Ê¤É´¿´î¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¥¤¥é¥¹¥È¤â¤¢¤ê¡¢È¿¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£