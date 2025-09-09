¹¾ÌîÂô°¦Èþ¡¢TRUSTAR½êÂ°¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç²¹¤«¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤È¡Ä¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹¾ÌîÂô°¦Èþ¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î¤«¤é¡¢TRUSTAR¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¾ÌîÂô¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTAR¤Ë½êÂ°Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç²¹¤«¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·èÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆñ¤¤¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹¾ÌîÂô¤Ï¡¢1996Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¤è¤ê¥Æ¥£¡¼¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ê13Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ë¡£13Ç¯6·î¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢´ë¶È¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤ËÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯3·î¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÛê·Ä»á¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢18Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ò7·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂà½ê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¾ÌîÂô¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTAR¤Ë½êÂ°Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç²¹¤«¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·èÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆñ¤¤¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
