Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤Ï9Æü¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹²ñÃÌ¤ò³«¤¡¢º£·î¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤¬10·î¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ûË¡53¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸Í×µá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³Þ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÆâ»ö¾ð¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯¼£¶õÇò¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¹ñ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Î×»þ¹ñ²ñ³«ºÅ¤òÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤¤Á¤ó¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½ªÎ»¤ò¤Þ¤¿¤º¡¢º£·î¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¹ñ²ñ¾¤½¸¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£