¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤òÀµ¼°·èÄê¡¡¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ì¡¼¥¹¤Ë±Æ¶Á¤Ï
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤¤ËÈ¼¤¦ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷É¼¤òºÇ¤âÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤âÅÞ°÷É¼¤ò´Þ¤ó¤À·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¤ÇÁá¤¯¤â¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÍ¥°Ì¤Ê·Á¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸áÁ°11»þ²á¤®¤«¤éÁíÌ³²ñ¤ò³«¤¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§ÅêÉ¼¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤¦»ö¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê³«É¼Æü¤Ï10·î4Æü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤òºÇ¤âÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô»á¤À¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÍ¥°Ì¤Ê·Á¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹â»Ô»á¤ÏÎ©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9Æü¤â¼«¤é¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤È²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢½µÆâ¤Ë¤âÀµ¼°¤ÊÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ÝÂê¤Ï¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í¡Ö20¿Í¡×¤Î¤¦¤ÁÍîÁª¤Ê¤É¤Ç9¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¦¶áµÄ°÷¤Ï¡Ö¿ô¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ø±Ä¤Ï¿äÁ¦¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Þ¤º¤ÏÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿8Æü¡¢°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Ï¡¢10Æü¤Ë¤âÀµ¼°¤ÊÎ©¸õÊä²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö°ìÃ×·ëÂ«¤¹¤ëÅÞ¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤«¤é2Æü¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¸õÊä¤ÎÆ°¤¤¬Áá¤¯¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£