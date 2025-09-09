Å·¿´VSÂó¿¿¤Ë¤è¤ëWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ë¤ÈÁ°WBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤¬WBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò9Æü¡¢ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±²¦ºÂ¤Ï¸½ºß¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¶á¤¯ÊÝ»ý¤¹¤ëÎ¾²¦ºÂ¤ÎÊÖ¾å¤òÍ½Äê¡£¤¹¤Ç¤ËWBA¤Ç¤ÏÆ±µé1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅ¾µé¤Ë¤è¤êÅ·¿´¡½Âó¿¿Àï¤ÏÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÍ×²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ïº£Ç¯2·î¡¢Á°WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤·¡¢Æ±6·î¤Î¡ÈÀ¤³¦Á°¾¥Àï¡É¤Ç¤ÏWBA6°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Àè·îËö¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ç¤ÎÂó¿¿¤È¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÂó¿¿¤Ï¡¢°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄï¤Ç23Ç¯WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥ê¥Ü¥ê¥ª¡¦¥½¥ê¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¡£2ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£ÄéÀï¸å¤Ï1¥«·î¹Í¤¨¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·èÃÇ¤·¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄé¤È¤ÎºÆÀï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÆµ¯¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¡¢º£·îËö¤Þ¤Ç¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£