¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ê¤É2È¯Íá¤Ó6²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¹ßÈÄ¡¡º£µ¨ºÇÂ¿91µå7K¤â4¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡½ ¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯9·î8Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ê¤É2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢5²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È1¥²¡¼¥àº¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï6²óÎ¢¡¢6ÈÖ¡¦¥á¥ê¥ë¤Î2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òµó¤²¡¢3¡½3¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é8µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¡¢±¦ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤ØÀèÀ©¥½¥í¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Çµ¡´ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊá¼ê¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é¤Þ¤¿¤â¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤ò±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÆóÅð¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Î2»à»°ÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÃæÁ°¤ØÈ´¤±¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç2¼ºÅÀÌÜ¡£¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Ê¤É7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó1»à¤«¤é4ÈÖ¤ÎA¡¦¥Ø¥¤¥º¤ËÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸ÍãÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2»à¸å¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£91µå¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï4²ó0/3¤ò6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£8·î22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å2»î¹çÂ³¤±¤Æ5²ó¤â¤¿¤º¤Ë¹ßÈÄ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥é¥Ð¥é¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸¶°ø¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£