¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î°ìÎÝ¼ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ù¥ë¤¬½é²ó¤ËÉé½ý¸òÂå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î»ÙÃì¤Ëº¸Â¦Æ¬Éô¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡¡Ç¾¿Ìâ»¤Î¾É¾õ¤«
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥í¥Ã¥¡¼¥º¡×¡Ê£¸Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î°ìÎÝ¼ê¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ê¥Ù¥ë¤¬½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Î»ÙÃì¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ìÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ù¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤¬¡¢ºÙ¤¤»ÙÃì¤Ëº¸Â¦Æ¬Éô¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ°¤±¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¤¬¥ß¥Ã¥È¤òÃå¤±¤Æ°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ê¥Ù¥ë¤Î¾×ÆÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É·ã¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¾¿Ìâ»¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£