Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ç¾åÃÒÂçÀ¸¤¬»¦³²¤µ¤ì¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÇÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ29Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¸½¾ì¤Ç¸¥²Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1996Ç¯9·î9Æü¡¢³ë¾þ¶è¼ÆËô¤Î½»Âð¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï1³¬¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤«¤éA·¿¤ÎÃË¤Î·ì±Õ¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2³¬¤Î°äÂÎ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤«¤é¤Ï¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤ÈÆ±¤¸DNA·¿¤Î·ì±Õ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤«¤é29Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Âð¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¤Ï¸¥²Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ç»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡¡¾®ÎÓ¸Æó¤µ¤ó
¡ÖDNA¤Ïµæ¶Ë¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç»ö·ïÁÜºº¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Éã¿Æ¤Î¾®ÎÓ¸Æó¤µ¤ó¤ÏDNA´ÕÄêµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼è¤ê°·¤¤ÊýË¡¤ò¸í¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éË¡À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÔ¼«Á³¤ËÂç¤¤Ê¥³¡¼¥È¡×¤òÃå¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òº£·î¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¸ø³«¤·¤¿¾å¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÉôÀ¿¹¬ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿·î¤Ë¤ÏÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾ðÊó¤ò´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡Àè¡ÛµµÍ·Ù»¡½ð 03¡Ý3607¡Ý0110
