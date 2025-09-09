2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年2月18日）*****厚生労働省が公表する「令和4年衛生行政報告例（就業医療関係者）の概況」によると、全国で就業する准看護師・看護師・助産師の数は、令和4年末時点で約160万人だったそう。「病院勤務ってどんな仕事？」「どうやって技術を磨いていくの？」など、看護師の仕事についてあまりよく知らない…という方もいるのではないでしょうか。医師で作家の松永正訓先生が看護師・千里さん（仮名）の実話を元に、仕事内容や舞台裏をまとめた書籍『看護師の正体-医師に怒り、患者に尽くし、同僚と張り合う』から、看護師のリアルな舞台裏を一部お届けします。

ベッド移動

千里が朝、出勤すると病棟に師長がいた。師長は何やらウキウキ顔である。

（あ、これはベッド移動だな）

千里はピンと来た。ということは、昨夜に個室の誰かが亡くなったということだ。先輩に聞いてみると芹沢さんだと言われた。そうか……しかたないよね。もう危なかったからね。

深夜勤の看護師との引き継ぎが終わると、師長はポンポンと手を叩いてみんなを集めた。

「はい、ベッド移動です。みんな集まって」

個室に入っている患者は（一部の例外を除き）、みんな重度の病気である。だが、その重さにも少し差がある。ターミナルに近い患者、目を離せない患者は、少しでもナースステーションの近くの部屋に入れたい。

また、一時は危ないと思っても持ち直した患者は、必ずしも近くでなくてもいい。そこで一人患者が亡くなると、スライドパズルを動かすようにベッド移動（患者移動）をするのである。

たいていは、３人から４人の患者を一斉に動かすことになる。まず大事なことは、どの患者が最も重症でナースステーションの近くに置くべきかという判断。そして次に大事なのは、どういう手順でベッドを動かしていくかという戦略である。

ふだん病棟にいない師長は、なぜか患者の重症度をものすごくよく理解していた。そしてベッド移動の指揮を執ることが大好きだった。大好きというのは、師長が嬉々として指示を出すので、千里はそう思っているのだ。

看護師総出で「プチ引っ越し」がスタート

「じゃあ、Ａさんをナースステーションの隣に。Ｂさんは、落ち着いているから、いったん部屋から出して廊下で待機。Ｃさんも少し遠くへ離します。その部屋にＤさんを入れましょう。ちょっとハルン（尿）が減り気味だからね。廊下で待機のＢさんは、最後に空いた部屋に入れて。じゃあ、やりましょう！」

看護師総出である。二人の補助看護師も手伝う。

ベッドはけっこう重い。最低でも二人はいないと運ぶことができない。千里が驚いたのはマイベッドを使っている人がいることだ。入院生活が長期になると、自分に合ったベッドを購入して自分用として使っているのだ。リッチな人なのだろう。こういうベッドは、病院のベッドよりもさらに重い。３人以上で運ぶことになる。

もちろんベッドだけではない。床頭台(しょうとうだい)もある。床頭台とはベッドサイドに置かれた、患者の日用品を収納する台のことだ。小さなテーブルも付いているので、水差しやコップを置いたりもできる。けっこう高さがあるので、やはり一人で運ぶのは難しい。

さらに衣装ケース。ほとんどの患者のベッドの下に衣装ケースがあり、その中に下着から部屋着までびっしり入っている。衣装ケースはタイヤが付いていないため、これも一人で運ぶのは無理だった。

さながらプチ引っ越しである。千里にとってベッド移動はかなりの重労働だった。たぶん、みんなもそう思っているはずだ。スライドパズルがすべて終わると、師長はご満悦という表情になる。

「ごくろうさま！ みなさん、今日も一日がんばって！」

千里は、肩で息をしながら、もう一日分働いたと思った。

空いたベッドのその後

患者が亡くなる。ベッドが空く。そのベッドがどうなるか、みなさんはご存じだろうか。

ベッドには薄いマットとシーツが敷かれている。マットとシーツは院内でクリーニングされる。残ったベッドはそのままである。



つまり、そのベッドは、言ってみれば事故物件である。次に来た患者はそのことを知らずに、新しいシーツの事故物件で寝る。そうと知ったら患者は気分が悪いだろう。

しかし病院とはそういう所である。ステルベン（死亡）の発生は日常茶飯事だ。

ステルベン

さて、ベッド移動が終わった翌日。先輩看護師の知佳子が個室のおばあちゃんの朝食介助をしていた。スプーンで全粥(ぜんがゆ)をすくい、おばあちゃんの口の中に持って行く。おばあちゃんは、ゆっくりと口を動かす。

２回、３回と繰り返したところでおばあちゃんのモグモグが止まった。

「小松さん！ 小松さん！」

名前を呼んだが反応がない。動きが完全に停止していた。思わず脈を取ったが、何も触れない。そのとき、個室の前を千里が通りかかった。

「千里さん！ 先生を呼んで」

「どうしました？」

「ステルベンみたい」

こうして二日連続でベッド移動になった。

