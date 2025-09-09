＜義兄は俺様モンスター＞せっかく話がまとまったと思ったら…義兄「部屋、交換な？」【第8話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。先日私は友達から人気旅館の予約を譲ってもらい、義両親を誘って泊まりに行く計画を立てました。すると義父が勝手に他のきょうだいまで誘ってしまったのです。けれど私は横暴な義兄夫婦が嫌いで、徹底的に避けてきたほど。義母や夫が私にだけ我慢を強いてくる状況にも耐えきれず、仕方なくキャンセルする方向に……。
旅館の宿泊は当初の予定どおり、わが家と義両親だけ。義兄一家は別のホテルに泊まって夕飯をともにするだけで、義妹のサナエさんと食事処で合流するそうです。それ以外はすべて別行動……。そう言われると私も若干揺らいでしまいます。
せっかくの憧れの旅館、キャンセルしなくて済むならその方がいいです。そして数日後、私たちは家族そろって義実家にやってきました。子どもたちが別の部屋で遊んでいる間、義両親と旅行の詳細なプランについて話し合います。
電話越しに「部屋を交換しろ」と命令してきた義兄。何を言っているのか理解するのに少し時間がかかってしまいました。要するに私たち家族5人をホテルに移動させ、義兄一家4人が義両親と一緒に旅館に泊まるということのようです。そもそも私の友達が厚意で譲ってくれた予約なのに……いったい何を考えているのでしょう。
たとえ断っても、義兄はいつものように自分の要求を通そうとして威圧してくるのでしょう。ようやく話がまとまって、ほっとしたところだったのに……。突然のことで思考回路が追いつきませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
旅館の宿泊は当初の予定どおり、わが家と義両親だけ。義兄一家は別のホテルに泊まって夕飯をともにするだけで、義妹のサナエさんと食事処で合流するそうです。それ以外はすべて別行動……。そう言われると私も若干揺らいでしまいます。
せっかくの憧れの旅館、キャンセルしなくて済むならその方がいいです。そして数日後、私たちは家族そろって義実家にやってきました。子どもたちが別の部屋で遊んでいる間、義両親と旅行の詳細なプランについて話し合います。
電話越しに「部屋を交換しろ」と命令してきた義兄。何を言っているのか理解するのに少し時間がかかってしまいました。要するに私たち家族5人をホテルに移動させ、義兄一家4人が義両親と一緒に旅館に泊まるということのようです。そもそも私の友達が厚意で譲ってくれた予約なのに……いったい何を考えているのでしょう。
たとえ断っても、義兄はいつものように自分の要求を通そうとして威圧してくるのでしょう。ようやく話がまとまって、ほっとしたところだったのに……。突然のことで思考回路が追いつきませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子