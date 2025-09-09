【義姉と！駐車場トラブル】夫がついに義妹に「NO！」疎遠成功でスッキリ＜第15話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第15話 疎遠でスッキリ【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
ずっとエマさんのお願いに「いいよ」と答えてきたカズトシさんでしたが、ヒカリさんの曇った顔を見るたびに、心のなかで「やめてくれないかな……」と思っていたそうです。「俺もガマンしてきた」と言っていますが、それならもっと早くエマさんのお願いを断るべきでしたよね。この優柔不断な姿勢……ヒカリさんの今までの苦労が伝わってきます。しかしエマさんを疎遠にしたことで今後はモヤモヤはぐっと減りそう。よかったですね、ヒカリさん！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第15話 疎遠でスッキリ【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび