扇風機の羽を氷にしたら冷風は出るのか？ ハンディファンで試したところまさかの大惨事に「だろうなｗ」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『扇風機の羽を氷にしたら超冷風出る説検証！』というTKW.ゆーたさんの動画です。

扇風機の羽を氷にしたら超冷風出る説検証！

夏になると手放せないアイテムとなったハンディ扇風機。ですが、すこし物足りなさを感じたことがある人も多いのでは？

今回は投稿者のTKW.ゆーたさんが、扇風機の羽を氷で作ったら冷風が出るのか、実際に試してみました。

まず、氷の羽を作るために3Dプリンターで専用の型を設計しています。型は分割式で、氷をうまく取り出せるように工夫されています。羽の固定用にアルミ棒を仕込んだりと、細かいアイディアも散りばめられています。

そして氷づくりも、ひと工夫しています。壊れにくい氷を目指し、水道水を一度沸騰させてから型に注ぎます。しかし、なかなか思うようにいきません。

そこから10時間、ついに氷でできた羽が完成です！ 型から取り外すと、なんとも美しい氷の羽が見事に姿を現します！

そして、できあがった氷の羽を、事前に用意していたハンディ扇風機のモーターにセットします。手早く組み立てて、いよいよスイッチオンです。さあ、肝心の効果は…？

スイッチを入れた途端、氷がみるみる溶けて大量の水がボタボタ……。そして、風もまったく届かず、ただ机の上が水浸しになるだけという残念な結果でした。

なんともいえない残念な結果に、視聴者からは「だろうな」という声が届いていました。気になった方は、ぜひ本編動画もチェックしてみてくださいね。