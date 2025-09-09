駆け込み万博！新たな課題は「昼12時の大混雑」　入場まで2時間かかるケースも　閉幕残り1か月へ3つの混雑対策

来場者が２０００万人を超え、連日盛り上がりを見せる大阪・関西万博。この先2週間の予約状況は、東ゲートは午前の入場枠がほぼ満員、西ゲートは午後０時からの入場も満員の日がほとんどです。



そんな中、駆け込み万博の来場者たちが集まることで、新たな課題が起きていることがわかりました。



■目の前の課題は…昼１２時



残り１か月あまり、閉幕までの課題はなんといっても混雑対策です。





来場予約枠は、午前は９時・１０時・１１時と１時間ごとに分けられていますが、午後は１２時からと、１７時からの２枠のみ。そのため博覧会協会によると、いま目の前にある課題は、東ゲートで起きている「１２時」の混雑だというのです。１２時以降に入場可能なチケットを持つ人は、最も早い時刻の１２時を目指して東ゲートを訪れる人が多く、長い場合は入場できるまで２時間近くかかるということです。この先１０月１３日の閉幕まで、平日の午前枠は稀少で、休日は午後もほぼ埋まっていて、さらなる混雑が予想されます。■対策は３つ協会は８日、残り１か月間の混雑対策を発表しました。１：通常なら午前９時に開く、東西ゲートの開場時刻を１０分前倒し２：東ゲートから西ゲートまでの徒歩移動ルートを午後１時まで１時間延長。西ゲート活用を促す３：花火大会を早めるなど、イベント実施時刻を工夫して退場時間を分散させる対策は９月１３日以降、ラスト１か月間実施します。協会の石毛博行事務総長は、「閉幕まで来場者に安全に楽しんでもらえるよう、最後まで緊張感をもって運営に取り組みます」としています。