秋山成勲、“スタイル抜群”長女・サランちゃんが身長170センチだと告白「シホさんにそっくりだけど笑うとパパ」
モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした長女・サランちゃん（13）がフォトセッションに応じる動画を公開した。
【動画】「シホさんにそっくりだけど笑うとパパ」フォトセッションに応じる秋山成勲の長女・サランちゃん
「娘の成長はとても嬉しい、本当に大きくなった！2011年生まれで、もう身長170cm！」とつづり、13歳ですでに身長が170センチあることを告白。動画では、母譲りの抜群のスタイルを披露している。
続けて「でも何故だろう、寂しいというか、悲しいというか、動画を見てると涙が出てくる。これが親心なのか 良い大学、良い会社、お金持ちなんて願わない、ただ健康でいてくれるだけで私は幸せです。オヤジの独り言」と、成長する長女に、寂しさとうれしさをにじませた。
この投稿を見たファンからは「シホさんにそっくり だけど笑うとパパがいたー」「サランちゃん、本当に美しいです これからが益々楽しみですね」「可愛い 遺伝子ってすごいね」「スタイル抜群ですね〜 脚が長くて細い」と、サランちゃんの成長に驚く声が寄せられている。
