タレント・かとうれいこ（56）が9日放送のTBSラジオ「大島由香里 BRAND-NEW MORNING」に出演。グラビアクイーンとして人気絶頂の中、結婚を機に芸能活動を潔くやめた決断の裏側を語った。

1989年に「クラリオンガール」に選出されたのを皮切りにグラビアや写真集が爆発的な人気を誇り、「イエローキャブ」所属のグラビアアイドルとして一世を風靡し、歌手などマルチに活動した。

2001年にプロゴルファー・横尾要と結婚し、03年に長女を出産。芸能界から身を引き、家庭に専念した。パーソナリティー・大島由香里アナから「ファンにはショッキングだったと思うんですけど、決めていたんですか」と問われると、「たまたま主人がアメリカツアーの資格を取れたんです」と切り出した。

「（横尾が）アメリカでの活動がメーンになったので、はじめのころは遠距離恋愛をしていて、時々時間があるとアメリカに応援に行ったりするんですけど、遠いのでお互い大変になってきた」と回想した。

「このままじゃ中途半端になって何もしてあげられないし、（自分の）仕事にも負担がかかってご迷惑をおかけする。その頃は仕事との両立体制がうまくできていなかった。そしたら一回離れて、自分じゃなく相手を応援する側になってみようかな、と思って。離れます、と。若さゆえに」とほほえましく振り返った。

その後、かとうは2012年に芸能界へ復帰。昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）で、26年ぶりにグラビア復活を果たし、ことし10月3日には27年ぶりの写真集「AROUND」（講談社）を発売する。