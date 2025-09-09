ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 中央線快速 東京と高尾間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 中央線快速 東京と高尾間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 中央線快速 東京と高尾間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため 2025年9月9日 12時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR中央線快速は、立川での人身事故のため、東京と高尾の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後0時半ごろの見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 徳島, 生花, 置床工事, 葬祭, 大船, 東京, 海, 長野, 老後