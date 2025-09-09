女優でタレントのかとうれいこ（56）が9日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）に生出演。ゴルフをやるようになって早起きが苦ではなくなったと話した。

パーソナリティーの大島由香里から「朝早い番組なんですが、いっつもそのぐらいには何をされてますか」と振られて「だいたい6時ぐらいには目が覚めています。で、ゴルフするんですけど、ゴルフだと5時台だろ平気で…朝、めっちゃ強いんで、苦じゃないです」と話した。大島は「苦じゃない。ゴルフのためなら、ってことですか？ 何時であっても。ゴルフ長いんですか？」と質問した。

かとうは「ここ何年かでけっこうハマッたんですけど、始めたのは子どもが小学校5年生ぐらいで。少し手が離れたぐらいから始めたんですけれども」と答えた。大島は「だんなさまがね」と、かとうの夫が日本プロゴルフツアー5勝のプロゴルファー横尾要（53）であることを告げた。

かとうは「一応、プロゴルファーをしてます」と話した。大島から「じゃあ、教えてもらって…」と問われて「って言われるんですけど、まったく教えてもらってないです。身内ってやっぱり、よく『だんなに教えてもらうとケンカになるのよ〜』みたいなのを聞くじゃないですか」と横尾からの指導はないと話した。

さらにかとうは「甘えもあるから、子どもも違うところで教えてもらったりとか、最近はしてます」と母子ともども別のレッスンをしていると話した。