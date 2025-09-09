元横綱「若乃花」でタレントの花田虎上が９日までに自身のブログを更新。「満身創痍」と題して、妻の異変をつづった。

車を運転する自身の写真を投稿した花田は「朝から大渋滞で往復４時間かかりましたが妻を治療に連れて行ってきました」と報告。

「治療」とは穏やかではないが、花田によると「一昨日妻が背中のギックリをやってしまって痛み止めを飲みながら無事に帰ってきました」という。

ギックリ腰の背中版と言われる「ギックリ背中」の正式名称は「筋・筋膜性疼痛症候群（きん・きんまくせいとうつうしょうこうぐん）」。背中の筋肉や筋膜が刺激を受けて傷つくことで炎症が起こり、急な背中の激しい痛みや寝違えに近い症状が起こる。痛みが発生してから治まるまで平均すると５日から２週間程度かかると言われる。

絶対安静が必須だが、花田いわく「今度は百華の試合に付いて行くのでその前に治療した方が絶対に良いので連れて行きました！ 私が代わりに行くと言っても聞きません」。娘の百華さんのために外出を強行したようだ。

花田は運転席から「しかし毎日高速の渋滞が凄い」とポツリつぶやきながら「夫婦揃って体が満身創痍です」とつづっている。