脳腫瘍闘病中であることを公表したロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー真矢が９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＬＵＮＡ ＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯに感謝の気持ちをつづった。

８日に脳腫瘍であることを公表した真矢に対し、ＳＵＧＩＺＯはコンサート会場に５人で揃った画像をＸに貼付し「皆さま。既にお伝えしましたように、真矢は今闘病生活の中にいます。彼が癌を患って５年。今まではファンの皆さまに心配をかけたくないという一心で、公表せずに密かに病気と闘ってきました。その状況下でレコーディングをこなし、ツアーを乗り越え、東京ドームまで辿り着いた…その全てが本人の揺るぎない意志の元で遂行してきました。その漢気にリスペクトしかありません」「絶対に真矢の命を繋げたい。全力サポートをしていきます」などと、長文で真矢への思いをつづった。

これに真矢は「ＳＵＧＩＺＯ愛してるよ」とアンサー。

一連の投稿にフォロワーからは「身体芳しくないのにあの明るいステージ立っていたのか」「真ちゃんの漢気に！ 感謝でっすねっ」「真矢さんの帰る場所はみんなで守ります！」と真矢を応援する声が多数寄せられている。