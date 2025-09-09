カブスの今永昇太投手（３１）は８日（日本時間９日）、敵地アトランタでのブレーブス戦に先発し、６回５安打３失点４三振無四球で今季７敗目（９勝）を喫した。クオリティースタート（６回以上投げ、自責点３以下）は７試合連続、今季１２度目。打者２３人に８０球で、防御率３・２１。「３番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（３１）は４打数１安打だった。打率２割４分３厘。チームは１―４で敗れ、３連敗。

初回わずか７球で二死を奪ったが、３番アルビーズにカウント１―１からの３球目、甘く入った９１・３マイル（約１４７キロ）のストレートを中堅左へ１６号ソロを浴びる。さらに続くキム・ハソン（金河成）に中前打、５番ボールドウィンには中堅フェンス直撃の適時二塁打、６番アクーニャに中前適時打と３連打でさらに２失点して、０―３点とされた。

２回は１０球で三者凡退。３回は先頭オルソンに右前打を打たれるが後続を抑え無失点。４回、カブス戦のテレビ中継では今永の出塁率がＭＬＢ全体で「タイガースのスクーバル（２割３分２厘）、（レンジャーズの）イオバルディ（２割３分９厘）に次ぐ、３位の２割４分４厘（この時点で素晴らしくいい）」とテロップをつけて紹介した。

この直後、捕手マグワイアのサインに何度か首を振って投げた先頭アクーニャへの初球はスプリットで空振り。続く２球目はサインに首を振らず、再びスプリットで空振り。そして３球目もストライクゾーンから外角低めに沈むスプリットで空振りを奪い３球三振。解説者は今永のスプリットを称えながらも「アクーニャの不振が続いている」と伝えた。

この後、ハリスを遊飛、オズナを遊ゴロに打ち取ると５回、６回も三者凡退。１２者連続でアウトを奪って打線の援護を待ったが、７回にようやくショーの犠飛で１―３とするも２番手にマウンドに譲った。もったいない初回だった。