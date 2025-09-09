後藤真希がSKE48メンバーの悲しい話を何度もフォロー、オードリー若林「優しいなぁ」
歌手・タレントの後藤真希（39歳）が、9月8日にテレビ朝日公式YouTubeで公開された、「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。SKE48・相川暖花（21歳）のエピソードを何度もフォローし、オードリー・若林正恭から「優しいなぁ」と賞賛された。
SKE48・相川暖花が番組の中で、数々のエピソードを披露する中で、体型維持にあまり気を使わなかったため、1年で10キロ太ってしまい、ステージでスカートのホックが弾け跳び脱げてしまう事件が起きたと話し、周りで踊っていたメンバーから「ハケろ！」と大声で怒鳴られたという話を披露。
これに、ゲストの元モーニング娘。の後藤真希は「私も太っていた時がある」「私も歌っている最中に後ろが弾けて、やっぱりメンバーが助けてくれて」と相川をフォローした。
また、オードリー・若林正恭が、相川は「ハケろ！」と怒鳴られてしまうタイプだと相川をイジると、相川はもともと緊張すると二郎のラーメンが食べたくなるタイプであるだけでなく、「差し入れを5人分ぐらい食べてたので、この時。だからちょっと反感買ってたっていうのもあって『ハケろ！』ってなった」と説明。
若林が「もともとちょっと薄く嫌われてるから！？」と言うと、後藤は再び「そんなことない」とフォロー。若林は「優しいなぁ。すごいフォロー側でいてくれる」と後藤の優しさを賞賛した。
