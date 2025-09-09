HANA¡ÖBAD LOVE¡×MV¸ø³«¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¿·¤·¤¤É½¸½¤ËÄ©Àï
BMSG ¡ß CHANMINA ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë GIRLS GROUP AUDITION PROJECT¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼/¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
9·î8Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBAD LOVE¡×¤Ï¡¢JISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¡¢NAOKO¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¶ÉÕ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤¬Â¸Ê¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡£µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê³ëÆ£¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Music Video¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤È¤é¤ï¤ìÇÑÔÒ¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òMAHINA¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ê¥¢¥¹³î¤Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÈºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±éµ»¤Ï¡¢HANA¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ê²½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤HANA¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
HANA
Digital Single BAD LOVE
ÇÛ¿®Ãæ
https://hana-brave.lnk.to/BADLOVE
HANA ¸ø¼°HP¡¡https://hana.b-rave.tokyo
