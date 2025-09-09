NHK Eテレは、ミュージシャン・大滝詠一の貴重なライブ映像や未公開インタビュー、未公開音源の一部を取り上げるETV特集「POP 大滝詠一 幸せな結末」を9月13日23時から放送する。時間は23時59分まで。

ETV特集「POP 大滝詠一 幸せな結末」放送予定

・9月13日(土) 23時00分～23時59分

・9月18日(木) 0時00分～0時59分(※水曜深夜) 再放送

近年、再び注目を集めている大滝詠一(1948～2013)を特集したドキュメント番組。

日本語ロックの源流「はっぴいえんど」、永遠の名盤「A LONG VACATION」で知られ、2025年は自ら設立した「ナイアガラ・レコード」が50年を迎える。

歌・作詞・作曲・編曲・録音・プロデュース・ラジオDJからレーベルオーナーまで手がけ、独自にポップス史を研究した異能の才人。

ほとんど映像が残っていない中、番組では、貴重な1976年のスタジオライブ映像や自筆のメモ、'90年代に行なわれた未公開のインタビュー、盟友・松本隆や鈴木茂の証言から大滝の音楽思想を伝える。

クライマックスには、最大のヒットシングル「幸せな結末」(1997)の創作過程を記録した37時間の未公開音源の一部を紹介。今も歌い継がれる名曲が生まれるまでを描く。

番組担当者 コメント

「懐かしくて、新しい」 取材の間、多くの人が大滝さんの音楽をこう表現してくれました。

ロックもR&Bも音頭もコミックソングもすべて平等に愛してきた大滝さん。ルーツを探ることなしに、時代を超えるものは生まれないと教えてくれました。貴重な未公開資料から、大滝さんの残した大切なメッセージについて考えるきっかけになれば幸いです。