【新興国通貨】オフショアは１１月以来のドル安元高＝東京為替



ドル人民元はドル安元高が進み、ドルオフショア人民元は一時１ドル=７．１１６８を付け、昨年１１月以来のドル安元高圏推移。オンショアも７．１２２７を付けている。ドル全般の売りが重石。今晩の米雇用統計の年次改定暫定値は７０万の下方修正が予想中央値とかなり大きな下方修正見込み。



対円では円高の勢いが勝り、一時２０．６６２を付けあ。昨日安値２０．６８前後を下回る動きとなったが、安値からは少し戻している。



CNYJPY 20682 USDCNY 7.1232 USDCNH 7.1181

