■これまでのあらすじ

無職の彼氏に交際記念で「おごる」と言われ胸を弾ませながら行った小料理屋で、ありさは彼がお金を払おうとしないことに深いショックを受ける。すると幼なじみで自分がかつて傷つけてしまったののかが現れ、しつこく彼を促し食事代を払わせるのだった。さらにののかは、したたかなありさが変わってしまったことを嘆き、「自分の人生生きてよ！」とエールを送る。そんなののかにありさは「私のこと許してくれるの？」と問うが…!?



■許すわけない！

■ごめんなさい…■嫌われたくない…「許してくれるの？」とありさから聞かれて、「ううん」と即答するののか。それはもちろん、ののかさんですから許すわけないですよね？さて、恋人の辻森の前でありさの彼氏を追い詰めたののかには、やることがありました。辻森に自分の行動を打ち明ける時が来たのです。自分がこれまで街を徘徊（はいかい）しながら、他人同士の理不尽な搾取に首を突っ込んでいたこと。それを知った辻森が自分を受け入れてくれるとは思えず…。最愛の人に嫌われるのが怖くて、ののかは「さよならしましょう」と告げるのでした…。(あさのゆきこ)