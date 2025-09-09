SUGIZO、真矢の闘病公表を受けコメント「真矢は必ず帰ってくる。LUNA SEAは不滅です」
LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが9日、自身のインスタグラムおよびXを通じて、脳腫瘍を公表した真矢への思いとサポートの決意をつづった。8日、真矢が「右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断された」ことを発表。2020年にステージ4の大腸がんを患っていたこともあわせて明かされた。
【写真】SUGIZOが真矢への想いをつづったインスタグラム投稿 5人でのショットも
SUGIZOは「真矢は今、闘病生活の中にいます」と報告。5年にわたるがんとの闘病を「ファンの皆さまに心配をかけたくないという一心」で公表せず、レコーディングやツアー、東京ドーム公演までをやり遂げた姿勢に「その漢気にリスペクトしかありません」と敬意を表した。
また、「ここにきて遂に隠し切れない状況になってしまい、皆さまにお伝えすることを真矢本人が決めました」と説明。11月8日、9日に開催される『LUNATIC FEST. 2025』には真矢が出演を断念し、代打としてSIAM SHADEのドラマー・淳士が参加することにも触れ、「どうかご理解の程宜しくお願いします」と呼びかけた。
さらに「今までは本人の家族、メンバー、ごく限られたスタッフだけで彼をサポートしてきましたが、これからはどうかみんなの力を真矢に送ってあげてください。僕らと一緒に」とファンにも支援を求め、「絶対に真矢の命を繋げたい。全力サポートをしていきます」と強い言葉で支援の意思を示した。
最後には「これからもLUNA SEA5人で歩み続けたい。そのためにどうかみんなも一緒にいてもらえたら幸いです。宜しくお願いします」と記し、「真矢は必ず帰ってくる。LUNA SEAは不滅です」と締めくくった。
SUGIZOのXでの投稿に対し、真矢も「SUGIZO愛してるよ」と返信しており、固い絆で結ばれたメンバー同士のやり取りが、ファンに深い感動を与えている。
