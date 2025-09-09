【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）

【映像】遠藤の鬼プレス→久保のフィニッシュ

日本代表が“鬼プレス”で決定機を創出。その強度と連動性の高さに、ファンは大興奮だった。

日本代表がアメリカ遠征でメキシコ代表と対戦。開始早々の4分のことだ。

メキシコ代表のGKを使ったビルドアップに対し、日本代表は猛然とプレスを仕掛ける。相手陣内の右サイドでMF堂安律とMF久保建英でDFヘスス・ガジャルドを囲い込むと、内側への縦パスをMF遠藤航がハードタックルで強奪。これを堂安がワンタッチで繋ぎ、久保がボックス内の右から左足を振り抜く。惜しくもシュートは枠の左に外れたが、連動性と強度の高いプレスで決定機を作った。

強豪国を相手に炸裂したアグレッシブなプレーに、ファンもSNS上で反応。「前からのプレスめっちゃハマってた」「めっちゃいいじゃん」「日本代表のハイプレス最高だな」「見てて気持ちいいな」「あとは得点だけだ」「遠藤がデカすぎ。ハイプレスを1人で支えてる」「日本のハイプレスは久保選手がとても活きるね」「久保くんもうちょい巻ければなー！！そしてハイプレス良い」「いい守備でした」「結局一番のチャンスだった」とコメントしている。

その後も特に前半はハイプレスが奏功してチャンスを作るも、スコアを動かすことはできず、スコアレスドローに終わっている。

（ABEMA／サッカー日本代表）