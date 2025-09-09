大谷翔平選手のライバルに快音が響きません。

現在ナ・リーグ本塁打数トップを走るのは、フィリーズのカイル・シュワバー選手。日本時間8月29日のブレーブス戦では、初回にライトへの46号ソロホームランを放つと、4回、5回、7回にもホームランで驚異の1試合4発。フィリーズの球団史上4人目、そして球界では史上21人目の快挙となり、さらに、9打点でフィリーズの球団記録を更新しました。

しかしこの試合で第49号を放って以来、ホームランのないシュワバー選手。日本時間9日のメッツ戦は3打数ノーヒットに終わり、これで10試合連続ホームランなし。9月は7試合で3安打、1打点、0本塁打、打率.120と苦しんでいます。

シュワバー選手に次いで2位につけるのはドジャースの大谷翔平選手。一時はシュワバー選手に4本差をつけられるも、日本時間8日のオリオールズ戦で初回に先頭打者ホームラン。さらに3回の第2打席には2打席連発の第48号。シュワバー選手にホームランの出ない期間で計3本を放ち、現在1本差に迫っています。9月月間打率もこの日の試合前で.348と好調です。