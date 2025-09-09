モデルの江野沢愛美（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「株式会社TRUSTAR」に所属したことを発表した。

江野沢は今年7月をもって、18年間所属した「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」を退所。「来年30代に突入する私ですが、その前に新しい一歩を踏み出してみたいと思うようになりました」とし、「新たな一歩を踏み出す私も、どうか変わらず見守っていただけたら嬉しいです」とつづっていた。

この日の投稿では、「皆様へご報告です。2025年9月より株式会社TRUSTARに所属致しました」と報告。「社長を含めアットホームで温かいチームの皆様と、これからのお仕事を一緒に楽しみながらやっていきたいと思い、決断させていただきました」と伝えた。

「株式会社TRUSTAR」には黒羽麻璃央、梅田彩佳、田原可南子、藤林泰也などの多くの俳優やモデルが所属。「このような有難いご縁に感謝しながら皆様と共に、より一層精進して参ります」とし、ファンに向けても「また、ファンの皆様と、これから沢山楽しいことしていきたいね！と計画しておりますので是非楽しみに待っていてください」と呼びかけた。

最後に「これからも変わらぬ応援の程、よろしくお願い致します。今後のお仕事のご依頼は株式会社TRUSTAR へお待ちしております。2025年9月9日 江野沢愛美」と結んだ。

江野沢は2023年に5年間務めたノンノモデルを卒業。同年3月に恋愛リアリティー番組「恋愛ドラマな恋がしたい6」で共演した元タレントの北條慶さんとの結婚を発表した。