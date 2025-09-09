【ライブレポート】ILLIT『TGC』で2万人の観客を魅了！「まだお別れしたくない気持ちでいっぱい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演した。

■「皆さんと一緒にこの時を止める魔法の言葉を掛けたいです」

『TGC』は、Z世代から圧倒的な支持を集めるモデル、トップインフルエンサー、アーティストが出演するイベント。ILLITは2024年3月にデビューしてまもなく、5月に国立代々木競技場第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER』に初出演。2年連続での大型ファッションフェスへの出演となった。

会場にはファッションやトレンドに長けた約2万人の観客が集まり、オンラインでは約500万人が視聴するという大注目のイベントに、ILLITは、人気曲「jellyous」でエネルギーたっぷりに登場。速いビートに合わせた高難度パフォーマンスに観客の熱気は高まり、特に、全力でステップを踏むポイント振り付け区間では、ILLITのヒップな魅力が弾けた。

続いて、SEKAI NO OWARIのNakajinが楽曲提供しTikTokなどを中心にバイラルを起こした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」を披露。澄んだ歌声で会場を甘い雰囲気に染めた。

最後に9月3日にリリースされたJapan 1st Single「時よ止まれ」のタイトル曲「時よ止まれ」を披露する前に、ILLITは「まだお別れしたくない気持ちでいっぱいなので、皆さんと一緒にこの時を止める魔法の言葉を掛けたいです」と呼びかけ、曲名にちなんで観客と一緒に「時よ」「止まれ」と声を出し合い一体に。その合図で始まったディスコポップジャンルの「時よ止まれ」ステージは、ILLITのデビュー曲であり世界的ヒットを記録した「Magnetic」の手の振付を応用して時計の秒針を表す“ポイントダンス”がSNSを中心に話題となっており、今回も注目を集めた。

3曲3様のステージでオープニングを彩ったILLITは、その後、点灯式に再登場。ペンライトを活用した演出でイベントの開幕を盛り上げる重要な役割を務めた。

ILLITは「20周年を迎えた記念すべき今日のイベントの幕を、私たちILLITが開くことができて、本当に光栄です。TGC出演は初めてでしたが、たくさんの声援のおかげで楽しくステージをすることができました。本日披露した『時よ止まれ』や『Almond Chocolate』が収録されたJapan 1st Single「時よ止まれ」ぜひチェックしてみてくださいね！」と感謝を伝えた。

■日本デビュー曲「時よ止まれ」が各種チャートを席巻

ILLITは、9月1日にJapan 1st Single「時よ止まれ」で日本デビュー。シングルは2日連続オリコン「デイリーシングルランキング」で最上位圏（9月2日・3日付）に上がり、iTunesとApple Musicの「トップアルバム」チャートでも高い順位を維持している。

タイトル曲「時よ止まれ」は、AWA「リアルタイム急上昇」チャートで1位を記録するなど、主要チャートを席巻。また、8月・9月に開催された初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』では2都市4公演のアリーナツアーで一般指定席のチケットが早くも売り切れ、視野制限席と立ち見席を追加オープンする大盛況で、約4万人を動員し、日本での人気を証明した。

9月14日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』にIVEとともにK-POPガールグループで初出演を果たすILLIT。Z世代のトレンドを率いるILLITに引き続き注目だ。

■リリース情報

2025.09.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「時よ止まれ」

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「時よ止まれ」

