BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤Î¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¡õÉô²°Ãå¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Ð¤Ö¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ëー¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿¡È¤ª¤¦¤Á¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
①¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õÉô²°Ãå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¸¥§¥Ëー ②¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥ªー¥é°î¤ì¤ë¥¸¥§¥Ëー ③¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¾Ò²ð¥àー¥Óー ④⑤¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¤ÎÀÖÈ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤Î¥¥åー¥È¤Ê¡È¤ª¤¦¤Á¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ëー¤¬ÊÒÂ¦¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢Çò¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¤¥Óー¡ßÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤¯¤Ä¤í¤®´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÁ´³«¤Î¥¸¥§¥Ëー¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿»Ñ¤Ï°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£1ËçÌÜ¤Î´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤ËÂ³¤¡¢ÇØ¸å¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤äÀå¤Ú¤í¡¢Âç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢ÁÇ¤Î¥¸¥§¥Ëー¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë12ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Ð¤Ö¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÇã¤Ã¤¿¤è¡ªÆÏ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¸¥§¥Ëー¤Î¤Ä¤±¤¿Ruby Red¥«¥éー¤Î¡ÈJENNIE Special Edition¡É¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤âÏÃÂê¤Ë
º£²ó¥¸¥§¥Ëー¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖBeats Solo 4 - JENNIE Special Edition¡×¡£¥¸¥§¥Ëー¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¡ÈRuby Red¡É¥«¥éー¤Ç¡¢º¸±¦¤Ë¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤ÊÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¤¥äー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Ëー¤Î²»³ÚÀ¤äÈþ³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤ÎÉ½¾ð¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¹¥¿ー¤Î¥ªー¥é¤òÊü¤Ä¥¸¥§¥Ëー¤Î°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£