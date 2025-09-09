広島テレビの公式SNSにて、9月23日放送の特別番組『Snow Man 阿部亮平の学校では教えてくれない！みんなの防災教室6』の場面写真が公開された。

【画像】おいしそうにスイーツを堪能＆箸上げに挑戦する阿部亮平（全3枚）／尾道の街並みを背景に笑顔で手を広げる阿部亮平 他

■『Snow Man 阿部亮平の学校では教えてくれない！みんなの防災教室6』が9月23日に放送！

同番組は、いつどこで起きるかわからない自然災害から命を守る行動をとるための知識・意識が身につく教養バラエティー番組。気象予報士の資格をもつ阿部が学級委員長を務め、 防災に関する知識を授業形式で楽しく学ぶ。

第6弾は広島で課外授業。NHKアナウンサー時代に広島にも勤務していた中川安奈らとともに、人気観光地でもある尾道ならではの防災対策やいざというときの「ペット防災」などを学習する。

■スイーツのおいしさに思わず目を閉じ、顔を上に向ける阿部亮平

今回公開されたのは、勉強の合間に尾道スイーツを堪能しているシーン。写真1枚目は白Tシャツ＆青×ネイビーの開襟シャツにブラックデニムパンツを合わせた阿部が、番組スタッフの仕事である“箸上げ”をしている姿。右手でワッフルを乗せたフォークを持ち、震えないように左手でしっかりと押さえている。

2枚目ではナイフとフォークを手にはじける笑顔を見せており、3枚目はおいしさに思わず目を閉じ、顔を上に向けているようだ。

SNSでは「箸上げまでしてくれるの優しい」「真剣な表情も素敵」「おいしい表情の阿部ちゃんかわいい」「箸上げに集中してる手と表情がなんとも愛おしい」「どの瞬間を切り取ってもかわいい」「神回確定」といった声が寄せられている。

■尾道の街並みを背景に笑顔で手を広げる阿部亮平

なお、同アカウントでは尾道の街並みと瀬戸内海の多島美を背景に、爽やかな笑顔で手を広げた阿部のオフショットも見ることができる。

■前回も広島へ。揚げもみじ発祥の店でスイーツを堪能

