ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が登場した、アウトドアブランド THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の新ビジュアルが公開され、オールバックのヘアスタイルが話題を集めている。

【写真】美しい湖を前に凛々しく佇むチャウヌ 【動画】チャウヌが崖からジャンプ！

■チャウヌ×THE NORTH FACEの新ビジュアル公開

ウヌは新ビジュアルにて、ショートパンツにライトグレーのジャケットを羽織ったトレッキングルックで登場。「トレイルで、本当の自分と向き合う」というコピーが添えられており、ウヌは凛々しい顔つきで湖畔の道を歩いている。

サングラスを頭にかけ、前髪をアップにしたヘアスタイルのウヌ。おでこを見せ、振り返ってカメラを見つめたり、遠くに視線をやったりと、様々なポーズを見せている。4枚目ではショートパンツから伸びた長い脚が覗いた。

また5～7枚目では、深い紫色のウェアにチェンジ。前髪を下ろしてリュックを背負い、抜群のスタイルの良さを発揮して湖畔に佇んだ。

SNSでは「完璧な美しさ！」「本当にノースフェイスがよく似合う」「なんて美しい王子様」「ウヌが着てると全部欲しくなる」などの反響が起こっている。

■チャウヌが崖から威勢よくジャンプ！

なおTHE NORTH FACEのSNSでは、ウヌが崖から威勢よくジャンプして先へ進む姿を捉えた、躍動感たっぷりなムービーも公開されている。