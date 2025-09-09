【ポケモンカード】HMVが「インフェルノX」を抽選販売！応募条件をチェック《10日まで》

音楽、映像作品、書籍などを取り扱う「HMV」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年9月8日13時0分から10日23時59分までは、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」（9月26日発売）の応募を受け付けています。

HMV＆BOOKS onlineでの購入履歴が必要

応募には、ローソンWEB会員の登録ならびにログインが必要です。また、2023年1月1日〜2025年8月31日の期間にHMV＆BOOKS onlineでの購入履歴のある人（決済済／商品受け取り済）が抽選の対象となります。

通販ではなく、応募時に選択したHMV店舗での購入です。

1BOX30パック入りでの販売で、価格は5400円。応募は1人1回までです。

当落結果は、9月22日までにメールで知らされます。また、当選した場合、マイページに「購入引き換えコード」が表示されます。

当選者は、26日〜28日に選択した店舗で購入できます。なお、購入期間は各日14時以降、閉店までです。

購入時には、HMV＆BOOKS online の「マイページ」（スクリーンショット等は除く）、本人確認が可能な身分証明書（免許証、マイナンバーなど）の両方を店舗で提示する必要があります。

条件を満たせる人は、応募要項をよく読んで、HMV＆BOOKS online内の応募フォームから応募してください。詳細はHMV＆BOOKS onlineで確認できます。

＜参考＞

HMV＆BOOKS online「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『インフェルノX』HMV店頭 抽選販売受付」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）