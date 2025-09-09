10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬»²Àï¡ª¥¥ã¥¹¥ÈÂ³¡¹²ò¶Ø
10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ✕µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤È¤¤¤¦¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ÀèÆü¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ÈÉ×ÉØÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨Ìò¤ÇµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Î»²Àï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊó
¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¡¢ÂçÀô¡¢µÜ粼¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤È¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¤¹¤ëËÜºî¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡£
Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È°Ö¼ÕÎÁ¤ÇÃù¶â¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö·¯¤Ë¤Ïº£Æü¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡É¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â¤ËÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼ÒÂð¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¡¦»Íµ¨¤È¤¤¤¤Ê¤êÉ×ÉØÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼«Ê¬¤òËÜÅö¤ÎÉ×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Íµ¨¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÂçÊ³Æ®¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¤«¤·¤ÊÇ¤Ì³¤ËËÛÁö¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
Ê¸ÂÀ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¡ª¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ºù²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï²Ö²°¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¤â¤Äºù²ð¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¡È²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡É¤³¤È¡£¤Ä¤Ü¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âºù²ð¤¬¤Ê¤Ç²ó¤¹¤È²Ö¤¬ºé¤¯¡¢¡È²Öºé¤«·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡£ºé¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¥ß¥½¤Ã¤«¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¸ÂÀ¤äºù²ð¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¡½¡½¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤Î¤«¡©
¤³¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²Ö¤Ã¤ÆåºÎï¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»íÅª¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¡£²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ö¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤ÎÌ¿¤òÁà¤ëÌòÊÁ¡¢É÷Î®¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤¤¾¯¡¹¤ª¥Ð¥«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ª¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¡É¤«¤é¤ÏÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤È¤Ê¤ëÌòÊÁ¡£¹õÈ±¤ÎÃ»È±¡¢¥Ò¥²¡¢¶ÚÆù¼Á¤È¤¤¤¦ºù²ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡ØÃÃ¤¨¤Æ¤³¤¤¡Ù¡ØÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±¥µ¥í¥ó¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¥³¡¼¥¹¡É¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÎÊÑ¿È¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Êºù²ð¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ä¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«1Ç¯Á°¡Ä¤Á¤ç¤¦¤É±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯·Ê¿§¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼¡¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ºù²ð¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤ÊÆü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤È¤·¤Æ¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ò¤ä¤ë¡Ä¤½¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ßÊý¤¬¤¹¤´¤¯ÀäÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºù²ð¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡È¤Ê¤Ç²ó¤·¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºù²ð¤Ï·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¤Þ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÇÀ¸¤ÍÍ¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¡Ä¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º²Ö¡¢ºé¤«¤»¤È¤¯¡©¡×¤È¤¤¤¦ºù²ð¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Ö¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÖÂ«¤ò¿Í¤ËÂ£¤ë¤È¤«¡¢²Ö¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤ê¡Ä¾ÝÄ§Åª¤Ç»íÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºù²ð¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¤Ê²Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÌ¿¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Áà¤ëÌòÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯É÷Î®¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÃ¤¨¤Æ¤³¤¤¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆü¾Æ¤±¥µ¥í¥ó¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¥³¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ëÃË¡¦ºù²ð¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Æü¡¹¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤Ç¤¹¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Á´Á³°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÀèÆü¡¢Çñ¤Þ¤ê¤Î¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤âÆþ¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÂçÀô¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö»°ÂåÌÜ ÍÎSOUL BROTHERS¤ò½±Ì¾¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢ÆóÂåÌÜ¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ï¡©
¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼å¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡È¶¯¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¡É¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ê¡Åç¸©¿Ü²ìÀî»Ô¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼ÂåÉ½¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢±ßÃ«±ÑÆó¤µ¤ó¤ÎÄ®¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢3Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡È»þ´Ö¤òÁà¤ë¡ÉÎÏ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ë¡¢2ÇÜÂ®¤À¤È²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é1.5ÇÜÂ®¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤â¡Ö0.8ÇÜÂ®¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢ÁáÁ÷¤ê¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤¿¤é¤È¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¤«¡¢»þ¤òÁà¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
10·î21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙËèÆüÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®°Õ¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤Î¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡Èµ¤¤Å¤¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ä¡£
¡È¤â¤·¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬Íß¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡É¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª