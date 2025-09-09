矢沢永吉ソロデビュー50周年東京ドーム初日の完売公演が生配信・生中継決定
矢沢永吉のソロデビュー50周年記念･東京ドーム初日公演の生配信・生中継が決定した。
■配信・放送・ライブビューイングなど様々な鑑賞方法を用意
生中継・生配信されるのは、ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉が、11月8日に開催する『LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』東京ドーム公演初日の模様。公演のチケットは完売しているだけに、ファンにとっては見逃せない機会だ。
オンライン配信は6つの配信プラットフォーム、スカパー!、CS日テレプラスで生中継での放送、全国100館の映画館でのライブビューイングにカラオケビューイングと、様々な方法で矢沢永吉の東京ドームライブ初日公演を観覧できる。
さらにオンライン配信、カラオケビューイングでは、ライブ終了後に公演映像のアーカイブ配信も実施。矢沢永吉のソロデビュー50周年を記念したアニバーサリー･ライブを好きな方法で、リアルタイムやアーカイブで楽しめる。詳細は配信情報・特設サイトで確認しよう。
また、矢沢永吉は、6年ぶりのオリジナルアルバム『I believe』を9月24日にリリースする。
■配信情報
『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025』
◇オンライン配信
11/08（土）17:00～
アーカイブ配信：公演終了後～11/16（日）23:59
配信プラットフォーム：PIA LIVE STREAM、U-NEXT、Hulu、ABEMA、Rakuten TV、ニコニコ生放送
◇放送（CS日テレプラス/スカパー！）
生中継配信：11/08（土）17:00
アーカイブ配信：公演終了後～11/16（日）23:59
◇映画館/ライブビューイング
11/08（土）17:00
会場：全国各地の映画館（上映館は近日発表）
◇カラオケビューイング
11/08（土）17:00
プラットフォーム：みるハコ
アーカイブ配信：11/12（水）12:00～11/16（日）23:59
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「真実」
2025.09.24 ON SALE
ALBUM『I believe』
■関連リンク
『LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』配信情報・特設サイト
https://streaming-eikichiyazawa.com
矢沢永吉 OFFICIAL SITE
https://www.eikichiyazawa.com/