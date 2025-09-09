矢沢永吉ソロデビュー50周年東京ドーム初日の完売公演が生配信・生中継決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

矢沢永吉のソロデビュー50周年記念･東京ドーム初日公演の生配信・生中継が決定した。

■配信・放送・ライブビューイングなど様々な鑑賞方法を用意

生中継・生配信されるのは、ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉が、11月8日に開催する『LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』東京ドーム公演初日の模様。公演のチケットは完売しているだけに、ファンにとっては見逃せない機会だ。

オンライン配信は6つの配信プラットフォーム、スカパー!、CS日テレプラスで生中継での放送、全国100館の映画館でのライブビューイングにカラオケビューイングと、様々な方法で矢沢永吉の東京ドームライブ初日公演を観覧できる。

さらにオンライン配信、カラオケビューイングでは、ライブ終了後に公演映像のアーカイブ配信も実施。矢沢永吉のソロデビュー50周年を記念したアニバーサリー･ライブを好きな方法で、リアルタイムやアーカイブで楽しめる。詳細は配信情報・特設サイトで確認しよう。

また、矢沢永吉は、6年ぶりのオリジナルアルバム『I believe』を9月24日にリリースする。

■配信情報

『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025』

◇オンライン配信

11/08（土）17:00～

アーカイブ配信：公演終了後～11/16（日）23:59

配信プラットフォーム：PIA LIVE STREAM、U-NEXT、Hulu、ABEMA、Rakuten TV、ニコニコ生放送

◇放送（CS日テレプラス/スカパー！）

生中継配信：11/08（土）17:00

アーカイブ配信：公演終了後～11/16（日）23:59

◇映画館/ライブビューイング

11/08（土）17:00

会場：全国各地の映画館（上映館は近日発表）

◇カラオケビューイング

11/08（土）17:00

プラットフォーム：みるハコ

アーカイブ配信：11/12（水）12:00～11/16（日）23:59

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「真実」

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『I believe』

■関連リンク

『LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』配信情報・特設サイト

https://streaming-eikichiyazawa.com

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/

■【画像】東京ドーム公演キービジュアル