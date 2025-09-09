【トマトであと1品】切り干し大根、みそ汁、意外な組みわせのおかず2選
【バリエ16品】彩り鮮やか！主役級野菜・トマトのおかず
「メインとサラダは決まったけれど何か足らない…」という献立の日、トマトを使ったサブおかずはいかがでしょうか。切り干し大根は、保存食なので料理の数が足らず困ったときにぴったり。また、トマトはみそ汁に入れるとうまみが増してとてもおいしいです。食べてみるまでどんな味か楽しみな2品ですよ。
■トマトと切り干し大根のおかかあえ
【材料】(2人分)
・ミニトマト …8個
・切り干し大根 …10g
・削りがつお …3g
・白いりごま …小さじ1
・塩
【作り方】
1. 切り干し大根はボウルに入れて水を2〜3回替えながらよく洗い、水けをしっかり絞って2〜3cm長さに切る。ミニトマトは四つ割りにする。
2. ボウルに入れ、削りがつお、白いりごまと、塩小さじ1/4を加えてよく混ぜ、約10分おく。
(1人分40kcal／塩分0.8g レシピ考案／上島亜紀)
■トマトと玉ねぎのみそ汁
トマトの酸味と玉ねぎの甘みがおいしく融合
【材料】(2人分)
・トマト …1個(約150g)
・玉ねぎ …1/2個
・だし汁 …1と1/2カップ
・みそ
【作り方】
1. トマトは8等分のくし形切りに、玉ねぎは縦1cm幅に切る。
2. 直径約18cmの鍋にだし汁、玉ねぎを入れて中火にかけ、煮立ったら弱めの中火で約5分煮る。トマトを加えてさっと煮て、みそ大さじ1と1/3を溶き入れる。
(1人分55kcal／塩分1.6g レシピ考案／市瀬悦子)
忙しい毎日の献立は、何も考えず、時短で仕上がるものを知っていると便利。頭の中にサブおかずレシピをいくつかストックして、いつでもサッと作れるようにしておくと、少し献立を組み立てるのがラクになりますね。
レシピ考案／上島亜紀、市瀬悦子 撮影／難波雄史、澤木央子
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文/中田蜜柑