トマトであと1品！味の予想がつかない美味サブおかず2選


【バリエ16品】彩り鮮やか！主役級野菜・トマトのおかず

「メインとサラダは決まったけれど何か足らない…」という献立の日、トマトを使ったサブおかずはいかがでしょうか。切り干し大根は、保存食なので料理の数が足らず困ったときにぴったり。また、トマトはみそ汁に入れるとうまみが増してとてもおいしいです。食べてみるまでどんな味か楽しみな2品ですよ。

■トマトと切り干し大根のおかかあえ

切り干し大根がトマトの果汁を吸ってしっとり

【材料】(2人分)

・ミニトマト …8個

・切り干し大根 …10g

・削りがつお …3g

・白いりごま …小さじ1

・塩

【作り方】

1. 切り干し大根はボウルに入れて水を2〜3回替えながらよく洗い、水けをしっかり絞って2〜3cm長さに切る。ミニトマトは四つ割りにする。

2. ボウルに入れ、削りがつお、白いりごまと、塩小さじ1/4を加えてよく混ぜ、約10分おく。

(1人分40kcal／塩分0.8g　レシピ考案／上島亜紀)

■トマトと玉ねぎのみそ汁

トマトの酸味と玉ねぎの甘みがおいしく融合

【材料】(2人分)

・トマト …1個(約150g)

・玉ねぎ …1/2個

・だし汁 …1と1/2カップ

・みそ

【作り方】

1. トマトは8等分のくし形切りに、玉ねぎは縦1cm幅に切る。

2. 直径約18cmの鍋にだし汁、玉ねぎを入れて中火にかけ、煮立ったら弱めの中火で約5分煮る。トマトを加えてさっと煮て、みそ大さじ1と1/3を溶き入れる。

(1人分55kcal／塩分1.6g　レシピ考案／市瀬悦子)

忙しい毎日の献立は、何も考えず、時短で仕上がるものを知っていると便利。頭の中にサブおかずレシピをいくつかストックして、いつでもサッと作れるようにしておくと、少し献立を組み立てるのがラクになりますね。

レシピ考案／上島亜紀、市瀬悦子　撮影／難波雄史、澤木央子

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文/中田蜜柑